Офіс Президента оприлюднив спільну заяву Зеленського і Туска за підсумками переговорів

Підписанти наголосили на співпраці у сфері оборони, протидії російській дезінформації та посиленні енергонезалежності ЄС.

Офіс Президента України оприлюднив текст спільної заяви Володимира Зеленського і глави польського уряду Дональда Туска за підсумками переговорів 15 січня.

Як ідеться у документі, безпека та оборона Європи – це «спільний інтерес і відповідальність» України і Польщі.

«Дефіцит безпеки, що існує у Європі, спричинений насамперед збройною агресією Росії проти України. Ми працюватимемо разом, щоб зупинити російську війну проти України та відновити всеосяжний, справедливий і тривалий мир та безпеку в Європі. Обидві сторони підтримуватимуть та просуватимуть План перемоги Президента України та Українську формулу миру, які базуються на ключових принципах міжнародного права», - наголосили підписанти.

Обидві держави працюватимуть із європейськими партнерами, щоб «зробити Європу безпечнішою, сильнішою та більш захищеною». Йдеться про, зокрема, використання заморожених російських активів для ефективного функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Також Польща сприятиме процесу приєднання України з метою відкриття кластера 1 «Основи» та, за можливості, – інших переговорних кластерів.

Країни вбачають нагальну потребу в посиленні оборонних спроможностей Європи, у координації відповідних зусиль із союзниками по НАТО. Тому переконуватимуть партнерів, що «програма європейської оборонної промисловості має належним чином відображати роль України у розвитку оборонного сектору Європи».

Також у заяві наголосили на посиленні координації у боротьбі з російською дезінформацією та кібератаками, щоб зміцнити стійкість Європи до таких ворожих дій.

Крім того, Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС, зокрема, через стабільне бюджетне фінансування в межах як Ukraine Facility, так і виключної макрофінансової допомоги ЄС, а також допомогу, спрямовану на відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування та інші невідкладні потреби.

Згадали у заяві і енергетичну незалежність Європи.

«Ключове значення має повне припинення залежності Європи від російських енергоресурсів. Ми більше не можемо покладатися на державу-агресора та постачальника, який використовує енергетику як інструмент війни. Це означає, що Європа повинна прагнути до більшої інтеграції та самодостатності в питанні енергопостачання. Завершення створення енергетичного ринку ЄС та тісніша енергетична співпраця з Україною можуть підвищити енергетичну безпеку, диверсифікувати постачання енергії та знизити ціни на енергоносії», - наголосили підписанти.

Держави працюватимуть відповідно до положень Угоди Україна – ЄС про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, над покращенням, за можливості, руху осіб, товарів і капіталу шляхом посилення сполучень та модернізації інфраструктури прикордонних переходів,Ю а також над відновленням і відбудовою України з відповідним залученням міжнародних акторів, зокрема держав-членів та інституцій ЄС.

Зеленський і Туск згадали про інтеграцію України до єдиного ринку ЄС, конструктивний діалог з історичних питань. Польща запевнила, що готова поділитися з Україною своїм досвідом переговорів про вступ до Євросоюзу.