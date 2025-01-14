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Зеленський подякував Пісторіусу за підтримку ППО та обговорив спільні проєкти

Загальна сума наданої Німеччиною підтримки становить близько 16 % від усієї допомоги, яку отримала Україна від партнерів. 

Зеленський подякував Пісторіусу за підтримку ППО та обговорив спільні проєкти
Володимир Зеленський із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який уже вчетверте прибув до України з візитом. Політики обговорили кроки для посилення України та розширення спільних проєктів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента. 

Глава держави подякував ФРН за допомогу нашій державі і відзначив, що загальна сума наданої Німеччиною підтримки становить близько 16 % від усієї допомоги, яку отримала Україна від партнерів. 

"Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти блекаутів і захисту неба Німеччина зробила один із найбільших внесків у захист українського неба, у будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони. Ми вдячні за системи ППО Patriot, IRIS-T, безумовно, вдячні й за Gepard, які захищали нашу критичну інфраструктуру і продовжують це робити", – сказав Володимир Зеленський і також подякував за спільне зі США лідерство у форматі "Рамштайн".

На зустрічі також говорили про військову підтримку, посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та закупівлю українського озброєння й техніки за данською моделлю. Це кроки, які можуть посилити позиції України та примусити Росію до встановлення справедливого й тривалого миру. Також обговорили перспективи розширення спільних проєктів з вироблення та ремонту озброєння й техніки в Україні.

Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина вже замовила для України 54 нові самохідні артилерійські установки RCH 155 і сказав, що вони приїдуть так швидко, як тільки можливо, адже це є "дуже ефективною та мобільною системою".

Він також розповів про результати вчорашньої зустрічі Group of 5 у Варшаві – міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, які об’єдналися у новий переговорний формат для зміцнення європейської безпеки та посилення підтримки України.

  • Раніше Пісторіус заявив, що уряд Німеччини підготував усе необхідне для додаткової допомоги для України на 3 млрд євро, але є «фіскальна проблема».
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