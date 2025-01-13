Посол України в Польщі вручив Анджею Дуді вірчі грамоти

Посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Анджею Дуді.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.
“Сьогодні Посол України в Республіці Польща Василь Боднар вручив Президенту Республіки Польща Анджею Дуді вірчі грамоти”, - йдеться у повідомленні.
- У червні 2024 року Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України у Польщі і призначив його послом України в Чехії.
- В кінці жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара.
- Василь Боднар з 30 липня 2021 року обіймав посаду посла України в Туреччині. До цього, з листопада 2017 року, працював заступником міністра закордонних справ України.