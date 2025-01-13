Посол України в Польщі вручив Анджею Дуді вірчі грамоти

“Сьогодні Посол України в Республіці Польща Василь Боднар вручив Президенту Республіки Польща Анджею Дуді вірчі грамоти”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.

Послом України в Польщі став Василь Боднар.

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