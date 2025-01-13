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Посол України в Польщі вручив Анджею Дуді вірчі грамоти

Послом України в Польщі став Василь Боднар.

Посол України в Польщі вручив Анджею Дуді вірчі грамоти
Василь Боднар та Анджей Дуда
Фото: KPRP

Посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Анджею Дуді

Про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.

“Сьогодні Посол України в Республіці Польща Василь Боднар вручив Президенту Республіки Польща Анджею Дуді вірчі грамоти”, - йдеться у повідомленні.

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Посол України Василь Боднар вручив Дуді вірчі грамоти
Фото: KPRP
Посол України Василь Боднар вручив Дуді вірчі грамоти

Посол України Василь Боднар вручив Дуді вірчі грамоти
Фото: KPRP
Посол України Василь Боднар вручив Дуді вірчі грамоти

Посол України Василь Боднар вручив Дуді вірчі грамоти
Фото: KPRP
Посол України Василь Боднар вручив Дуді вірчі грамоти

  • У червні 2024 року Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України у Польщі і призначив його послом України в Чехії.
  • В кінці жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара. 
  • Василь Боднар з 30 липня 2021 року обіймав посаду посла України в Туреччині. До цього, з листопада 2017 року, працював заступником міністра закордонних справ України.
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