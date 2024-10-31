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Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара

Раніше він обіймав посаду посла у Туреччині.

Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара
Василь Боднар
Фото: LB.ua

Президент Володимир Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара

Про це йдеться в указі №7З9/2024. 

“Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща”, – йдеться в документі. 

Зазначимо, Василь Боднар з 30 липня 2021 року обіймав посаду посла України в Туреччині. До цього, з листопада 2017 року, працював заступником міністра закордонних справ України.

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