Раніше він обіймав посаду посла у Туреччині.

Президент Володимир Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара.

Про це йдеться в указі №7З9/2024.

“Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща”, – йдеться в документі.

Зазначимо, Василь Боднар з 30 липня 2021 року обіймав посаду посла України в Туреччині. До цього, з листопада 2017 року, працював заступником міністра закордонних справ України.