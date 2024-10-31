Президент Володимир Зеленський призначив послом України у Польщі Василя Боднара.
Про це йдеться в указі №7З9/2024.
“Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща”, – йдеться в документі.
Посол Василь Боднар: «Туреччина не прагне переговорів чи миру на умовах Росії. Їм це невигідно, їм вигідна наша перемога»
Зазначимо, Василь Боднар з 30 липня 2021 року обіймав посаду посла України в Туреччині. До цього, з листопада 2017 року, працював заступником міністра закордонних справ України.