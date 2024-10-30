Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати, яка була вимогою МВФ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість членів РП тепер зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти.
За проголосували 240 нардепів, усі правки були підтверджені. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він перерахував основні новації:
- конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
- політична та фінансова незалежність Рахункової палати
- скорочення членів з 13 до 11
- РП отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів
- РП кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше
- приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI
- cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій
Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.
"Це вимога фінансування на понад 2 млрд $МВФ та США", – прокоментував Железняк.
- На реформі Рахункової палати наполягали всі країни Group of 7. Торік нардепи вирішили звільнити сімох членів РП усупереч застереженням послів G7.
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Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
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Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".