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Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати, яка була вимогою МВФ

Перевагу при відборі нових членів палати отримали міжнародні представники. 

Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати, яка була вимогою МВФ
Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість членів РП тепер зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти. 

За проголосували 240 нардепів, усі правки були підтверджені. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він перерахував основні новації:

  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати
  • скорочення членів з 13 до 11
  • РП отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів
  • РП кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI
  • cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій

Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.

"Це вимога фінансування на понад 2 млрд $МВФ та США", – прокоментував Железняк.

  • На реформі Рахункової палати наполягали всі країни Group of 7. Торік нардепи вирішили звільнити сімох членів РП усупереч застереженням послів G7. 

  • Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.

  • Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".

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