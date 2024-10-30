Верховна Рада проголосувала за реформу Рахункової палати, яка була вимогою МВФ

Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.