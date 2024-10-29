Мінкультури неефективно витратило понад 500 млн грн, - Рахункова палата

Міністерство культури та інформаційної політики (з 13 вересня 2024 року - Міністерство культури та стратегічних комунікацій України) не забезпечило належної реалізації державної політики у сфері культури та інформаційної політики. Аудит показав, що на управління цією сферою було витрачено понад 521,8 млн грн безсистемно та неефективно.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Аудит охопив період 2020-2023 років, коли міністерство не забезпечило досягнення ключових цілей, зокрема, - створення єдиного культурного простору, доступу громадян до культурних послуг та зменшення обсягів маніпулятивного контенту.

Також було розроблено лише 31% нормативно-правових актів, запланованих на 2023 рік.



"Критичний брак управлінських кадрів та неналежна компетенція фахівців з питань реформ призвели до неефективного використання 58,4 млн грн на виплату надбавок. Окрім того, міністерство не забезпечило належного контролю за управлінням державними об'єктами, що спричинило розбіжності у фінансових звітах на суму 9,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Рахункова палата рекомендує Міністерству культури та стратегічних комунікацій розробити показники оцінювання якості культурних послуг, оновити нормативно-правову базу та забезпечити відповідність даних щодо державного майна. Рішення та звіт Рахункової палати будуть передані Верховній Раді, Кабінету міністрів та оприлюднені на сайті установи.