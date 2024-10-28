У прокат виходить історична драма «БожеВільні» про радянську каральну медицину

31 жовтня в укранський прокат виходить історична драма Дениса Тарасова «БожеВільні». Це розповідь про героя, який виступає проти радянської тоталітарної системи.

Події фільму відбуваються у 1970-х роках. Андрій Довженко – молода, творча, волелюбна людина, – отримує за любов до забороненої в СРСР західної рок-музики клеймо «антирадянський елемент». Він потрапляє в лещата жорстокої радянської системи та з’ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж статтею відправляють не до в’язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу. В якості приговору виступає вигаданий в кабінетах КДБ діагноз «млявоплинна шизофренія». Перед Андрієм постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях боротьби із нею.

Одним з консультантів фільму виступив дисидент, правозахисник, лікар-психіатр Семен Глузман. Головна локація зйомок – Київська міська психіатрична лікарня на Кирилівській. Автори стрічки створювали власну лікарню в старому корпусі будівлі; серед масовки були справжні пацієнти лікарні, які виступають в тамтешньому терапевтичному театрі.

У травні 2023 року фільм «БожеВільні» (міжнародна назва – «DIAGNOSIS: DISSENT») презентували на Каннському кіноринку. Стрічка отримала дві нагороди на Монреальському міжнародному кінофестивалі, приз глядацьких симпатій та спеціальну відзнаку переможця конкурсної програми молодих режисерів «Competition 1-2» на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

У ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Євген Черников, Олег Стефан, Артем Мартинішин, Олесь Каціон, Олег Стальчук, Віктор Жданов.

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