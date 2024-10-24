У Києві відкривається новий театр “ХУНТА”

У Києві відкривається театр “ХУНТА”. Про це повідомили його засновниці, письменниця Хелена Андрейчикова та продюсерка Тетяна Швед Безкоровайна.

"Чому ХУНТА? Тому, що нам до вподоби ця карколомна емоційна багатошаровість. А офіційно – це Художня Універсальна Незалежна Театральна Антреприза. Все серйозно. Чи все ж таки Анархія, то вже для внутрішнього використання. В планах є залучання різних видів мистецтва – музика, класична та сучасна хореографія, відеографія, мультимедіа, література, живопис. Синтез жанрів у наших виставах має відображати сучасність з її божевіллям, прискорювати максимальне емоційне звільнення глядача," – розповідає Хелена Андрейчикова.

Першою виставою театру стане сюрреалістична рефлексія “Маніфест” у постановці політичної біженки з Росії Стасі Волошиної. Режисерка втікла з москви до Одеси у 2020 році. Авторка п’єси – Хелена Андрейчикова. Музику до вистави створили Юрій Хусточка, Марина Вознюк, Андрій Надольський.

"ХУНТА - це вільне об'єднання вільних людей, в якому митці знайдуть свій творчий дім, реалізуючи найзаповітніші задуми, адже наш простір відкритий для фантазій, щедрий до глядача і неавторитарний у співпраці. Нашою прем'єрою ми демонструємо саме таку колаборацію. “Маніфест” – це новаторська робота молодої режисерки Стасі Волошиної та музика Юрія Хусточки та Марини Вознюк, написана спеціально для нас. Дуже пишаємося неординарною роботою як відомих, так і молодих акторів нашого театру. Але спойлерів не буде, запрошуємо побачити все наживо. Скажу тільки, що жанр сюрреалістичної рефлексії – це непересічно та видовищно," – коментує Тетяна Швед Безкоровайна.

Прем’єра вистави “Маніфест” відбудеться 20 листопада на СЦЕНІ 6 у Довженко Центрі.