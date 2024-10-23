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Верховний Суд відмовився розглядати позов переможниці конкурсу на посаду гендиректора Довженко-Центру Гончарук

Олена Гончарук позивалася з вимогою зобов'язати орган управління укласти контракт у запропонованому нею вигляді. 

Верховний Суд відмовився розглядати позов переможниці конкурсу на посаду гендиректора Довженко-Центру Гончарук
Олена Гончарук
Фото: Макс Требухов

Верховний Суд відмовився розглядати справу Олени Гончарук, яка двічі перемогла в конкурсі на посаду голови Довженко-Центру.

Ця справа стосувалася укладання з нею контракту. ВС відмовив у позові і залишив рішення попередніх судів без змін, повідомили в інстаграм Довженко-Центру.

Там нагадали, що торік у лютому Олена Гончарук вдруге перемогла в конкурсі на посаду генерального директора центру. Держкіно надало їй для підписання контракт, "значно розширений" порівняно з типовим контрактом керівника закладу культури. Зокрема, він містив прямі вимоги виконання реорганізації, приватизації майна центру, змін статуту і, крім того, розширював повноваження Держкіно.

При цьому Держкіно запросило Гончарук на підписання контракту в останній день з визначеного законом строку, 21 лютого, не надавши їй можливості заздалегідь ознайомитись із текстом договору.

Після ознайомлення, Гончарук відмовилась від підписання контракту у запропонованому вигляді. За оцінкою її адвокатів, документ містить розходження, зокрема, з її візією розвитку Довженко-Центру, викладеною на конкурсі. Загалом Гончарук не погодилась із 25 пунктами контракту. Вона запропонувала іншу версію контракту, але Держкіно їй відмовило. В результаті контракт так і не підписали. Тому вона звернулася до суду з вимогою зобов'язати орган управління укласти контракт в запропонованій нею редакції. Суди двох інстанцій відмовили, мотивуючи тим, що "немає правових підстав" – суд не готовий зобов’язати сторони укласти контракт за відсутності взаємної згоди. 

Іще до цього Держкіно позивалося проти Гончарук, а також намагалося реорганізувати Довженко-Центр. Більше про це читайте в інтерв'ю "Олена Гончарук: «Хай не втручаються в нашу роботу – тоді Довженко-Центр може бути успішним і продуктивним» і інтерв'ю "Олена Гончарук, Ігор Гладун: «Довженко-Центр будує цілісну історію українського кіно. Пізнавши себе, можна розмовляти зі світом»". 

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