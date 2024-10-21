«Під час війни треба перестати дивитися на культуру в мирному значенні — як на індустрію, необхідну для розвитку людини чи поколінь, — вважає бізнесмен, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. — Росія давно перетворила свою культурну армію на пропагандистів і зробила їх ефективним інструментом проти України». А отже, задля перемоги у війні українська культура має стати потужною та дієвою зброєю, заявив Ліскі під час тематичної дискусійної панелі в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» .

Фото: Олександр Ратушняк EFI Group Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

«Зараз іде брутальна війна за виживання країни та нації. Не за якусь територію, не за домінування. Війна за збереження навіть не держави — нації українців. Ми розуміємо, якщо прийдуть ці «брати» з півночі, українську націю максимально ефективно зачистять. Якщо раніше ще в когось були ілюзії, зараз їх не залишилося», — відзначив Ігор Ліскі.

Саме культура, підкреслив бізнесмен, може згуртувати і українців, і світ навколо України.

«Якщо ми зараз через цей унікальний інструмент — культурний складник — не зможемо змотивувати всіх українців відчути себе українцями, відчути, за що ми боремось (а це може тільки культура чи пропаганда, або стратегічні комунікації, як це зараз називаємо), ми програємо», — заявив Ліскі.

Ба більше, він вважає, що саме культурний компонент дає розуміння солдатам, за що вони воюють, бо «просто слова і гроші вже не працюють».

«Нам ніби як набагато легше це комунікувати: ми воюємо за правду, за країну, за майбутнє, але це треба потужно зав'язати на максимальну більшу кількість людей, українців, причому в усьому світі», — зауважив бізнесмен.

Фото: Олександр Ратушняк Учасники дискусії: Ігор Ліскі, Максим Голенко, Микола Точицький, Олена Ковальська, Наталія Кривда

У міжнародній комунікації, додав він, слід доносити до іноземців, що Україна завжди була частиною європейської цивілізації.

«Я сам собі ставлю питання, наприклад, навіщо ми відроджуємо палац у Роздолі (у червні 2023 року EFI Group придбала з аукціону палац Жевуських — Лянцкоронських на Львівщині для реновації. — Ред.)? Мовляв, війна, не на часі… Але це війна за сенси, за те, що Україна — частина європейської цивілізації. Ми підіймаємо цілий пласт, звідки ми взялися. Про те, що Анна Київська — королева Франції, навіть в Україні мало людей знають... І фільми, пісні, театральні постановки, книжки мають вибудовувати цей наш культурний складник. Крім культури, тут більше нічого не спрацює», — вважає Ігор Ліскі.

Крім того, додав він, потрібно не забувати про важливість героїзації сучасників і показувати це західній аудиторії.

Водночас, зауважив бізнесмен, культура, яка може й має стати фундаментом перемоги, стикається сьогодні з проблемою фінансування.

«Реальність така, що нам зараз доводиться ухвалювати рішення: профінансувати 155 мм снаряди чи дрони, укомплектувати ще дві бригади чи, вибачте, виділити гроші на культуру. І це дуже складні рішення», — констатував бізнесмен.

Фото: Олександр Ратушняк EFI Group Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії

Україна завжди поступатиметься Росії за рівнем фінансування культури, тож потрібні інші кроки — швидші, креативніші й організованіші.

«Я глибоко переконаний, що неможливо конкурувати з Росією грошима, кількістю або масовістю. Ми маємо бути більш організованими. Тому порада Міністерству культури й Офісу Президента — нам треба мати більшу організаційну спроможність. А для цього має бути довіра між суспільством, державою та всіма інституціями, діаспорою, бізнесом, культурними діячами, режисерами, щоб максимально швидко, креативно організовувати нас усіх. Треба відкинути ілюзії, що американці, французи, німці визнають російську культуру гіршою за українську. У нас тільки одна відповідь — більш об'єднані, більш швидкі, більш креативні й більш організовані», — відзначив бізнесмен.