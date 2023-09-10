Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє

Розповідаємо про історію палацу Жевуських-Лянцкоронських, його старих та нових володарів, про думки львівських істориків та екскурсоводів з приводу реновацій регіональної історичної спадщини та про те, що планує робити з палацом команда Ліскі.

Попри складнощі, пов’язані з занедбаним станом історичної спадщини, нові господарі маєтку планують успішну «палацову» реновацію. Поки що справді успішних кейсів такого роду на Львівщині не зафіксовано. Між тим, станом на сьогодні з родовим гніздом двох шляхетних польських фамілій справи печальні: знищено майже все внутрішнє оздоблення будівлі, рідкісні рослини в парку вирубані, мистецькі колекції розійшлися світом або здані на металобрухт населенням тамтешнього села Розділ. Щоб зберегти решти розкоші, що минула, діяти потрібно терміново.

У червні 2023 року Фонд держмайна продав з аукціону палац Жевуських-Лянцкоронських, що на Львівщині. Зразок архітектури XVII-XVIII століть з ландшафтним парком, що має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва, купило ТОВ «МЗ Одеська» (власник — співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі).

Від процвітання до занепаду

Аби не буремні часи і побутове варварство, палац Жевуських-Лянцкоронських донині міг би бути одним з найгарніших маєтків Галичини. Його історія нараховує близько чотирьох століть (початок будівництва – 1740 рік) та включає сім заможних родин-власників, величезну бібліотеку й ландшафтний парк, прикрашений мистецькими фонтанами і скульптурами. Ще якихось сто років тому тут зберігалась колекція з роботами нідерландських та італійських художників, зібрання зброї, гобеленів, креденсів, коштовні шпалери і столове срібло.

Чотири покоління польських аристократів, починаючи з Міхала Юзефа Жевуського, коштом якого була збудована перша мурована будівля, винаймали для оздоблення родинного гнізда знаних архітекторів і малярів. Про палац ретельно дбали, можливо, пам’ятаючи, що Міхал Юзеф будував його для коханої жінки. Будував в стилі європейського ренесансу, взявши за взірець палаци долини французької Лаури.

Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником

У другій половині XIX століття Жевуські продали маєток магнатам Лянцкоронським. Почалася активна розбудова. В результати реконструкцій палац розрісся до 60 кімнат, всі були освітлені електричним світлом, мали водогін. В маєток навіть був проведений телефон – надзвичайно новаторська технічна новинка для того часу. Всі Лянцкоронські глибоко цікавились мистецтвом, опікувались талановитими художниками, в палаці була окрема кімната для перебування митців.

В ландшафтний парк завезли античні статуї, колекція картин поповнилась Рафаелем та Рембрандом, в бібліотеці нараховували близько 20 тисяч томів. За думкою деяких дослідників, «у часи панування магнатів зібрання мистецьких витворів могло позмагатися з колекцією самого цісаря монархії Габсбургів Франца Йосипа».

Напередодні Першої світової війни граф Кароль Антоній Лянцкоронський (мистецтвознавець, колекціонер, письменник, мандрівник, спадковий член палати панів в австрійській Державній Раді, віце-президент організації культурної оборони в Галичині, кавалер ордену Золотого Руна, Мальтійський кавалер, доктор права, власник маєтків у східній Галичині, королівстві Польськім і Штирії) вивіз в Австрію та Швейцарію найкраще з родинних колекцій і коштовностей. Утім, багато цінних речей залишилось в Розділі.

Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником Фото: надано новим власником

Вся влада совєтам

Остання на сьогодні перебудова маєтку відбулась у 1909 році. В 1939-му радянська влада націоналізувала його, влаштувавши на території санаторій. Після Другої світової війни мистецькі цінності передали до музеїв Москви, Петербургу, у Дрогобицький краєзнавчий та Одеський археологічний музеї.

Тарас Овсяник, староста села Розділ, який на волонтерських засадах приглядає за історичною спадщиною, розповідає, що за радянської влади палац по камінчиках розтягали місцеві. Особливо ж активно розграбовували маєток вже при незалежній Україні. Майже повністю знищили інтер’єри, паркові скульптури рубали сокирою і здавали на металобрухт. Одна з них у вигляді хлопчика з дельфіном, якого здали за 24 гривні, мовляв, виявилась роботи Андреа Верроккьо, вчителя Леонардо да Вінчі.

Санаторій «Розділ» став філією Моршинського і діяв до 2004 року. Борис Возницький, покійний директор Львівської галереї мистецтв, знайшов у палаці чотири античні і одну ренесансну скульптуру – ту саму рубану сокирою путті авторства Верроккьо. Скарби Лянцкоронських поповнили колекцію Львівської національної галереї мистецтв. Після 2004 року маєтком Жевуських-Лянцкоронських володіли декілька власників, у 2019 році спадщина повернулась у державну власність. А в червні 2023-го року розвалини маєтку за 20 мільйонів гривень купив з аукціону приватний інвестор, голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції», співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

Фото: надано новим власником

Масштаб проблеми

Команда нового власника ще не визначилась з планами на майбутнє палацу. «Триває стадія проєктної роботи. Ми хочемо влаштувати відкритий конкурс бізнес-шкіл або просто небайдужих, які б запропонували пропрацьовані ідеї щодо використання території замку. Розглядаємо його як майбутню рекреаційну зону, шпиталь для військових, приватну школу, можливо, музей. Староста села волонтерив, як міг займався збереженням палацу. Ганна Гаврилів з проекту «Спадщина» також опікувалась ним. Наша задача максимально зберегти надалі цю територію і оформити хоч якусь ідею щодо її використання», — розповідає Ліскі.

На Львівщині близько пів сотні занедбаних памя’ток архітектури, з яких близько десятка час від часу переживають спроби власників вдихнути в них нове життя. Проблем багато – починаючи зі складних юридичних історій з правом на власність і завершуючи пошуком фінансування на реноваційні проєкти.

Журналістка, історикиня та львівська екскурсоводка Олена Колб детально пояснює ситуацію: «Замки і фортеці Львівщини знаходяться у державній власності, у кого саме вони стоять на балансі треба дивитись у кожному окремому випадку. Держава може передавати споруди за договорами концесії в приватні руки. В договорах зазначають умови, яких має дотримуватися тимчасовий власник. Так у 2023 році було розірвано договір концесії та повернуто державі один із львівських замків, що розташовано у Старому Селі. За договором його мали експлуатувати з метою задоволення громадських та культурних потреб, за умови, що пам’ятку архітектури буде виведено з аварійного стану, істотно поліпшено та частково відреставровано. Оскільки з моменту укладання договору в 2010 році жодна умова не була виконана, Львівська обласна прокуратура подала позов до суду щодо повернення майна. Щодо інших замків Львівської області, то тії, що у більш-менш «хорошій формі», переважно є філіями Львівської національної галереї. Є багато невирішених питань щодо стану цих музеїв, їхніх колекцій, зовнішнього вигляду. Ці всі питання стосуються політики адміністрації галереї щодо експлуатації приміщень і роботи персоналу. Здебільшого ці політики викликають обурення громадськості. Через складність потрапляння у замки, через незрозумілі переміщення експонатів колекцій, через відсутність достатньої кількості місцевих екскурсоводів і через цінову політику».

Фото: надано новим власником

Олена зазначає, що успішних кейсів з договорами концесії у Львівській області досі не було. «Тож одне із завдань активістів – лобіювати зміни в законодавстві України щодо матеріальної спадщини, аби зробити її більш доступною для огляду, та прозорішою щодо використання та проведення реставраційних робіт», — зазначає історикиня.

Згодна з колегою і львівська екскурсоводка Наталія Толок, яка займається промоцією культурної історії міста: «Приватні особи на Львівщині здебільшого викупали вілли і перебудовували на свій смак. Іноді залишається щось від історичного вигляду, іноді ні. Нові власники зазвичай не обмежені нормами будівництва і не зобов’язані показувати загалу свою приватну власність. Так, на львівський Софіївці (район історичних вілл, поміж яких є вілла родини Грушевських, вілла Івана Франка, художника Антіна Піховського. — Авт.) є занедбані, але діючі історичні будівлі, в яких влаштовано державні заклади. А є такі, що перейшли в приватну власність, як от вілла «Евуся» на вулиці Гіпсовій. З вулиці можна побачити пластикові вікна і сучасну балконну ротонду в минулому розкішної будівлі. Що в ній збереглося з давніх часів — ми не знаємо. Успішним кейсом таке збереження спадщини я б не назвала».

Фото: надано новим власником

Історикиня-екскурсоводка Ольга Лідовська згадує єдиний український кейс, який їй видається гідним прикладом використання історичної спадщини: «У Вінницький області Ольга Богомолець купила старовинний млин, який, як виявилось в процесі реконструкції, знаходиться на території скельної фортеці. Нові власники висунули і розвинули версію, що в цій фортеці була розташована відома з документів папірня. ЇЇ збудували в XVII столітті за наказом архімандрита Києво-Печерської Лаври Єлисея Плетенецького. Зараз на території викупленого млина – музей з готелем, парком, концертна зала, простір для урочистостей з відтвореними старовинними інтер’єрами. Добудована каплиця з дзвоном, відтворена папірня з технологією XVII століття. Туристичне місце і, напевне, прибуткова реновація. У нас на Львівщині нічого подібного поки що немає».

Команда Ліскі обіцяє зберегти історичний вигляд палацу Жевуських-Лянцкоронських; це прописано в меморандумі щодо передачі прав на власність. Наскільки це непроста задача, здається, розуміють всі. «В команди наразі немає спільного розуміння щодо того, як палац краще використати, — розповідає Ліскі. — Розумієте, це масштаб. На фотографіях споруда виглядає велично, але коли приїжджаєш на місце, то бачиш, яка ж занедбана територія!»

Доки нові власники визначають долю маєтку польських магнатів, помилуватись ним можна з висоти польоту квадрокоптера. Дарма що від палацу на сьогодні залишився каркас і вікна з розкуроченими шибками. Навіть в такому стані помітна його архітектурна вишуканість і романтична примхливість кожної деталі, що збереглась донині виключно зусиллями небайдужих людей. Що зможуть зробити з нею нові власники — покаже майбутнє.