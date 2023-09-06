Довженко-Центр покаже кіноперформанс «Право на жінку»

8 вересня 2023, до 29-го дня народження, Довженко-Центр презентує кіноперформанс «Право на жінку». Про це повідомила пресслужба ДЦ.

Стрічку «Право на жінку» (1930), що відноситься до української німої класики, покажуть у живому музичному супроводі. Власний саундтрек до фільму наживо виконають Антон Слєпаков та Андрій Соколов (WARНЯКАННЯ).

«Право на жінку» — рідкісний приклад українського німого урбаністичного кіно. Сценарій до фільму написали режисер Олексій Каплєр спільно з Миколою Бажаном — письменником, поетом-авангардистом, перекладачем і редактором журналу «Кіно». Головна героїня стрічки одного дня вирішує порушити патріархальний устрій своє сім’ї та залишає свого чоловіка. Разом із малолітнім сином вона вирушає до міста навчатися в медичному інституті.

Фото: Довженко-Центр Кадр з фільму «Право на жінку»

За спогадами режисера Олексія Каплєра стрічку заборонили на рівні студії, хоча були спроби змінити її назву на «Студентка» чи «Делегатка. Голова центрального правління тресту «Українфільм» Іван Воробйов у доповіді на І з’їзді Всеукраїнського товариства друзів радянського кіно (ТДРК) сказав: «Такий фільм як “Студентка” абсолютно втрачає класове чуття і цілком переходить на позиції занепадництва».

Фільм, що зберігся в єдиному екземплярі, без 5-ї частини, міститься у фільмофонді Довженко-Центру.

WARНЯКАННЯ — проєкт Антона Слєпаков та Андрія Соколова, що був створений на початку повномасштабного вторгнення, як мистецька форма документування та терапії під час війни. Треки WARНЯКАННЯ складаються з речитативних текстів-рефлексій та електронного звучання.

Нагадаємо, Київський тиждень критики оголосив програму міжнародної ретроспективи під назвою “Людина з кіноапаратом”. Покажуть шість класичних стрічок про залаштунки кіноіндустрії.