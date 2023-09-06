Довженко-Центр покаже кіноперформанс «Право на жінку»

8 вересня 2023, до 29-го дня народження, Довженко-Центр презентує кіноперформанс «Право на жінку». Про це повідомила пресслужба ДЦ.
Стрічку «Право на жінку» (1930), що відноситься до української німої класики, покажуть у живому музичному супроводі. Власний саундтрек до фільму наживо виконають Антон Слєпаков та Андрій Соколов (WARНЯКАННЯ).
«Право на жінку» — рідкісний приклад українського німого урбаністичного кіно. Сценарій до фільму написали режисер Олексій Каплєр спільно з Миколою Бажаном — письменником, поетом-авангардистом, перекладачем і редактором журналу «Кіно». Головна героїня стрічки одного дня вирішує порушити патріархальний устрій своє сім’ї та залишає свого чоловіка. Разом із малолітнім сином вона вирушає до міста навчатися в медичному інституті.
За спогадами режисера Олексія Каплєра стрічку заборонили на рівні студії, хоча були спроби змінити її назву на «Студентка» чи «Делегатка. Голова центрального правління тресту «Українфільм» Іван Воробйов у доповіді на І з’їзді Всеукраїнського товариства друзів радянського кіно (ТДРК) сказав: «Такий фільм як “Студентка” абсолютно втрачає класове чуття і цілком переходить на позиції занепадництва».
Фільм, що зберігся в єдиному екземплярі, без 5-ї частини, міститься у фільмофонді Довженко-Центру.
WARНЯКАННЯ — проєкт Антона Слєпаков та Андрія Соколова, що був створений на початку повномасштабного вторгнення, як мистецька форма документування та терапії під час війни. Треки WARНЯКАННЯ складаються з речитативних текстів-рефлексій та електронного звучання.
Нагадаємо, Київський тиждень критики оголосив програму міжнародної ретроспективи під назвою “Людина з кіноапаратом”. Покажуть шість класичних стрічок про залаштунки кіноіндустрії.