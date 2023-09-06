“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
​Дайте можливість місцевій владі купувати дрони для ЗСУ!
​Дайте можливість місцевій владі купувати дрони для ЗСУ!
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
ГоловнаКультура

Довженко-Центр покаже кіноперформанс «Право на жінку»

Подія відбудеться 8 вересня в рамках 29-го дня народження Довженко-Центру.

Довженко-Центр покаже кіноперформанс «Право на жінку»
Фото: Довженко-Центр

8 вересня 2023, до 29-го дня народження, Довженко-Центр презентує кіноперформанс «Право на жінку». Про це повідомила пресслужба ДЦ.

Стрічку «Право на жінку» (1930), що відноситься до української німої класики, покажуть  у живому музичному супроводі. Власний саундтрек до фільму наживо виконають Антон Слєпаков та Андрій Соколов (WARНЯКАННЯ).

«Право на жінку» — рідкісний приклад українського німого урбаністичного кіно. Сценарій до фільму написали режисер Олексій Каплєр спільно з Миколою Бажаном — письменником, поетом-авангардистом, перекладачем і редактором журналу «Кіно». Головна героїня стрічки одного дня вирішує порушити патріархальний устрій своє сім’ї та залишає свого чоловіка. Разом із малолітнім сином вона вирушає до міста навчатися в медичному інституті. 

Кадр з фільму «Право на жінку»
Фото: Довженко-Центр
Кадр з фільму «Право на жінку»

За спогадами режисера Олексія Каплєра стрічку заборонили на рівні студії, хоча були спроби змінити її назву на «Студентка» чи «Делегатка.  Голова центрального правління тресту «Українфільм» Іван Воробйов у доповіді на І з’їзді  Всеукраїнського товариства друзів радянського кіно (ТДРК) сказав: «Такий фільм як “Студентка” абсолютно втрачає класове чуття і цілком переходить на позиції занепадництва».

Фільм, що зберігся в єдиному екземплярі, без 5-ї частини, міститься у фільмофонді Довженко-Центру.

WARНЯКАННЯ — проєкт Антона Слєпаков та Андрія Соколова, що був створений на початку повномасштабного вторгнення, як мистецька форма документування та терапії під час війни. Треки WARНЯКАННЯ складаються з речитативних текстів-рефлексій та електронного звучання.

Нагадаємо, Київський тиждень критики оголосив програму міжнародної ретроспективи під назвою “Людина з кіноапаратом”. Покажуть шість класичних стрічок про залаштунки кіноіндустрії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies