Італія висловила готовність стати патроном у відновленні Одеси

Україна має велику потребу у реставраторах, і сподівається на фахову та технічну допомогу Італії.

Україна та Італія обговорили співпрацю в сфері охорони культурної спадщини під час війни з Росією.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зустрівся зі спеціальним посланником Міністра закордонних справ Італії, координатором робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа.

Італійська сторона висловила готовність стати патронатом у відновленні Одеси. Також Італія готова приєднатися до процесу відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який постраждав внаслідок російських атак.

Вже розпочата робота з пошуку відповідних економічних та технічних рішень для відновлення собору.

Ростислав Карандєєв зазначив, що Україна має велику потребу у реставраторах, і сподівається на фахову та технічну допомогу Італії.

Йдеться, зокрема, про підготовку працівників музеїв та заповідників, надання вакансій, а також надання стипендій та грантів для українських митців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок атаки пошкоджені 25 пам’яток архітектури, зокрема - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Раніше також повідомлялося, що Греція буде допомагати у відновленні пошкоджених росіянами одеських памʼяток архітектури.