Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
ГоловнаКультура

Італія висловила готовність стати патроном у відновленні Одеси

Україна має велику потребу у реставраторах, і сподівається на фахову та технічну допомогу Італії.

Італія висловила готовність стати патроном у відновленні Одеси
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Україна та Італія обговорили співпрацю в сфері охорони культурної спадщини під час війни з Росією.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зустрівся зі спеціальним посланником Міністра закордонних справ Італії, координатором робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Італійська сторона висловила готовність стати патронатом у відновленні Одеси. Також Італія готова приєднатися до процесу відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який постраждав внаслідок російських атак. 

Вже розпочата робота з пошуку відповідних економічних та технічних рішень для відновлення собору.

Ростислав Карандєєв зазначив, що Україна має велику потребу у реставраторах, і сподівається на фахову та технічну допомогу Італії.

Йдеться, зокрема, про підготовку працівників музеїв та заповідників, надання вакансій, а також надання стипендій та грантів для українських митців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок атаки пошкоджені 25 пам’яток архітектури, зокрема - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Раніше також повідомлялося, що Греція буде допомагати у відновленні пошкоджених росіянами одеських памʼяток архітектури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies