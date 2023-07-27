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Зеленський оглянув руйнування обстріляного росіянами Спасо-Преображенського кафедрального собору

Готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

Зеленський оглянув руйнування обстріляного росіянами Спасо-Преображенського кафедрального собору
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, які спричинив російський терористичний обстріл.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Володимиру Зеленському розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан, і про те, що фахівці мають визначити можливості відновлення споруди.

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Зазначається, що готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

Нагадаємо, 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, девʼять із них знищили сили ППО. Унаслідок обстрілу було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.

Також пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Серед них – Свято-Преображенський кафедральний собор. В Одеській єпархії УПЦ повідомили про пряме влучання у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.

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