Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами, - МОК

Також МОК закликає міжнародні федерації бути делікатними з українськими спортсменами.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Про це повідомляє France 24.

"Ми продовжуємо повністю солідарні з українськими спортсменами", - йдеться в заяві МОК.

Крім того, МОК закликає міжнародні федерації розглядати ситуації, пов'язані з українськими та “окремими нейтральними спортсменами”, з необхідним ступенем делікатності.

Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Як того вимагає регламент, перед поєдинком спортсменки привітали одна одну дотиком шабель, але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опонентці.

Пізніше стало відомо, що українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність “прояву поваги” і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.

Однак тепер у сітці змагань значиться, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування відновити права Ольги Харлан і дозволити їй змагатися.

Напередодні повідомлялось, що Харлан була заявлена на ЧС з фехтування, незважаючи на участь спортсменок з Росії.