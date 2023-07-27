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Ще один українець проведе поєдинок в андеркарді Усик – Дюбуа

Ним став Олександр Соломянніков.

Ще один українець проведе поєдинок в андеркарді Усик – Дюбуа
Олександр Соломєнніков
Фото: Top Boxing Generation

Український непереможений проспект напівлегкого дивізіону Олександр Соломєнніков (12-0, 7 KO) свій наступний поєдинок проведе в андеркарді бою Олександр Усик – Даніель Дюбуа.

Суперником українця стане поляк Петро Гудель (10-10-1, 1KO).

Нагадаємо, боксерський івент відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Також в андеркарді цієї події свої поєдинки проведуть співвітчизники Усика та Соломєннікова - Денис Беринчик, Федір Черкашин та Дмитро Митрофанов.

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Раніше повідомлялося, що всі квитки на бій Усик - Дюбуа розпродали за три години.

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