Іванчуку дозволили залишити Україну для участі у Кубку світу

Гросмейстеру Василю Іванчуку дозволили залишити Україну для участі в Кубку світу з шахів, що проходить в Азербайджані.

Іванчук збирається вилетіти до Баку сьогодні, повідомляє xsport.ua.

"Дуже відповідальне змагання. Зараз збираю речі і намагатимусь зіграти якнайкраще", - заявив Іванчук.

При цьому гросмейстер інформував, чи гратиме він із росіянами на турнірі.

"Виконавчий директор Федерації шахів України Юрій Гніп мені сказав, що якщо така ситуація виникне, то рішення ухвалюватиметься щодо ситуації", - зазначив українець.

Нагадаємо, 21 липня Іванчук не отримав дозволу на виїзд з України для участі у Кубку світу. Потім топові шахісти написали листа на ім'я президента НОК та профільного міністра Вадима Гутцайта, в якому підтримали 54-річного шахіста.