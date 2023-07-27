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Іванчуку дозволили залишити Україну для участі у Кубку світу

Шаховий турнір відбудеться у Азербайджані.

Іванчуку дозволили залишити Україну для участі у Кубку світу
Василь Іванчук
Фото: Фото з відкритих джерел

Гросмейстеру Василю Іванчуку дозволили залишити Україну для участі в Кубку світу з шахів, що проходить в Азербайджані.

Іванчук збирається вилетіти до Баку сьогодні, повідомляє xsport.ua.

"Дуже відповідальне змагання. Зараз збираю речі і намагатимусь зіграти якнайкраще", - заявив Іванчук.

При цьому гросмейстер інформував, чи гратиме він із росіянами на турнірі.

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"Виконавчий директор Федерації шахів України Юрій Гніп мені сказав, що якщо така ситуація виникне, то рішення ухвалюватиметься щодо ситуації", - зазначив українець.

Нагадаємо, 21 липня Іванчук не отримав дозволу на виїзд з України для участі у Кубку світу. Потім топові шахісти написали листа на ім'я президента НОК та профільного міністра Вадима Гутцайта, в якому підтримали 54-річного шахіста.

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