Англійська прем'єр-лігра закликає свої клуби не укладати угод із клубами з Росії

Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) всіляко перешкоджатиме своїм клубам вести справи з російськими клубами, оскільки з'ясувалося, що "Тоттенгем" погодився продати захисника Давінсона Санчеса московському "Спартаку" за 12 млн євро (10,4 млн фунтів) плюс бонуси, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Прем'єр-ліга не може заборонити своїм клубам вести справи з російською стороною, але відповідно до вказівок Департаменту культури, ЗМІ та спорту уряду Великої Британії попередить їх, щоб вони пам'ятали про пов'язані з цим ризики, які включають питання - чи був російський клуб під санкціями і чи надходили кошти від фізичної чи юридичної особи, що підпадає під санкції.

Нагадаємо, АПЛ припинила трансляцію своїх матчів у Росії з кінця лютого 2022 року. Крім того, Росія була відсторонена від участі у Чемпіонаті світу-2022 у Катарі, а УЄФА виключила російські клуби та збірні зі своїх змагань.