"Шахтар" збирається звернутися до суду, якщо Соломон перейде до "Тоттенгема" безкоштовно

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував ситуацію з можливим переходом вінгера Манора Соломона до "Тоттенгема".

"Я зв'язався з Соломоном і його агентом і запросив його назад до нашого клубу. Я сказав: "Ти можеш зіграти всі ігри в Лізі чемпіонів, ти будеш в стартовій одинадцятці, але він не хоче переходити, і я вважаю, що Соломон залишиться в Англії", - цетує Палкіна ESPN.

"Не знаю, куди він перейде. Якщо він перейде в "Тоттенгем", то ми розберемося зі "шпорами" в суді в цій справі.

Ви можете собі таке уявити, ми платимо за нього великі гроші, а "Тоттенгем" в підсумку отримує його безкоштовно? Це несправедливо щодо нашого клубу. Ми точно підемо в суд і будемо захищати себе", - зазначив функціонер.

При цьому Палкін зробив попередження решті клубів, які цього літа планують безкоштовно підписати гравців "Шахтаря", скориставшись Додатком 7 ФІФА.

"Хочу звернутися до тих клубів, які намагаються підписати наших гравців безкоштовно. "Шахтар" подаватиме позови про безпідставне збагачення проти гравців чи клубів, які отримали фінансову вигоду", - зазначив Палкін.

Нагадаємо, 23-річний Соломон провів минулий сезон у іншому лондонському клубі "Фулгемі" на правах оренди.