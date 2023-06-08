"Лудогорець" українця Пластуна виграв чемпіонат Болгарії в 12-й раз поспіль

"Лудогорець", за який виступає українець Ігор Пластун, став чемпіоном Болгарії удвенадцяте поспіль.

Напередодні "орли" в останньому турі на виїзді мінімально обіграли "Черно море" (1:0) та зберегли відрив у 1 очко від ЦСКА.

"Лудогорець" посідає друге місце за кількістю титулів поспіль у світі. Чинний рекорд належить клубу "Тафеа", який ставав чемпіоном Вануату 15 років поспіль (з 1994 по 2009 рік).

Крім того, "Лудогірець" має третій показник чемпіонств у Болгарії (12). Але до рекорду Болгарії (ЦСКА – 31 чемпіонство) та "віцечемпіонства" ("Левські" – 26) у найближчому майбутньому "Лудогорцю" не дістатися.

Зазначимо, Пластун виграв із командою три титули. Також цього сезону він із командою виграв Кубок країни.