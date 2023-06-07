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Апеляційний суд скасував заборону на проведення виборів керівництва УАФ

Анульовано рішення Печерського районного суду міста Києва.

Апеляційний суд скасував заборону на проведення виборів керівництва УАФ
Фото: З відкритих джерел

Київський апеляційний суд своїм рішення від 24 травня 2023 року скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва про заборону проведення на черговому Конгресі Української асоціації футболу (УАФ) виборів президента та інших осіб у керівництві асоціації, повідомляє sport.ua.

Втім, справу передано на подальший розгляд знову до суду першої інстанції – тобто, прохання УАФ повністю не задоволено.

Печерський суд міста Києва, нагадаємо, восени минулого року заборонив УАФ проводити на Конгресі обрання Президента організації, перших віцепрезидентів, віцепрезидентів, а також членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ.

Даний Конгрес планувався на 7 березня 2022 року, але потім був перенесений на невизначений термін.

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