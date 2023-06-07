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Стало відомо, де збірна України з футболу проводитиме домашні матчі

Президент УАФ окреслив коло країн.

Стало відомо, де збірна України з футболу проводитиме домашні матчі
Андрій Павелко
Фото: скриншот

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко відповів на запитання про те, де збірна України проводитиме свої домашні матчі у найближчому майбутньому.

За словами Павелка, зараз ведуться переговори з кількома країнами та кількома стадіонами. Остаточне рішення буде ухвалено разом із новим головним тренером національної команди Сергієм Ребровим.

"На кожну гру нашої збірної є певний критерій для цих стадіонів і країн, які на наші ігри стають домашніми. Зараз ми готуємось у Словаччині, у Трнаві. На наступні матчі ми ведемо переговори з різними країнами. Можу трохи відкрити питання: деякі матчі ми можемо провести і в Німеччині, і в Польщі, і в Австрії", - цетує Павелка isport.ua.

"Розглядатимемо всі можливості для наших уболівальників, для нашої команди, для зручності, щоб була підтримка на стадіонах, які в тих матчах будуть для нас домашніми. Дуже багато питань, зокрема питання безпеки. З кожною країною, з якою ми ведемо переговори, ми відпрацьовуємо ці питання щодо наших домашніх ігор.

Я впевнений, що наші вболівальники з усього світу, Європи, приїжджатимуть на ці ігри та підтримуватимуть нашу команду на стадіонах, щоб передати частинку своєї теплоти та енергії для того, щоб у наших гравців була додаткова мотивація вигравати та грати якомога ефективніше на поле.

Зараз усі стадіони до кінця року вже відпрацьовуються. Трохи пізніше ми оголосимо всі стадіони, а також прийматимемо рішення з головним тренером, чи буде вибір між декількома стадіонами чи країнами, тому ухвалимо рішення трохи пізніше", - зазначив президент УАФ.

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