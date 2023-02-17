Незаконне відсторонення керівництва УАФ – це прямий шлях до розриву відносин з УЄФА, - Протасов

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов висловив підтримку голові УАФ Андрію Павелку, який перебуває під підозрою прокуратури.

“Руками наших же правоохоронних органів намагаються грубо порушити усі можливі регламенти УЄФА та ФІФА. Невже не ясно, що абсолютно незаконне відсторонення керівництва УАФ за допомогою сумнозвісних судів – це прямий шлях до розриву відносин з УЄФА?.

УЄФА та ФІФА не можуть дозволити собі розкіш, аби керівників національних асоціацій у різних країнах відстороняли суди, коли комусь так заманеться чи коли це буде вигідно інтересам іншої країни”, - цетує Протасова Sportarena.com.

“А зараз я ще дуже розчарую замовників цього відсторонення. Жодних наслідків для Президента УАФ Андрія Павелка незаконне рішення Печерського суду про його відсторонення на два місяці мати не буде. Жодних! Павелко навіть заробітної платні в УАФ не отримує і ніколи не отримував.

Постраждає в такому випадку лише Україна, наш футбольний імідж, ділова репутація, наші футболісти і наші клуби. А також досить сильні на сьогодні наші позиції у міжнародних спортивних колах, особливо, в питаннях санкційної антиросійської політики”, - зазначив функціонер.

Раніше прокуратура подала до суду клопотання щодо відсторонення з посад на два місяці Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Нагадаємо, що Печерський суд міста Києва призначив голові УАФ запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, до 22 січня 2023 року. Проте Павелко мав можливість внесення застави, чим і скористалися в УАФ, заплативши близько 10 млн гривень.

В УАФ виступили в підтримку Павелка. У заяві організації сказано, що головна мета цих заяв – позбавити Україну місця в Виконкомі УЄФА.

Додамо, Павелко подав заявку на переобрання до Виконкому УЄФА.