"Шахтар" зробив невеликий заділ для виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши у Варшаві у першому стиковому матчі "Ренн" – 2:1.

Керманич "гірників" Ігор Йовічевіч поділився емоціями по завершенню поєдинку. За словами хорвата, він залишився задоволений, як результатом, так і якістю гри, продемонстрованою його футболістами.

"Я задоволений результатом. Це був наш перший офіційний матч за три місяці - ніколи не легко повертатися до гри після такої паузи. Без стресу, без адреналіну... товариські матчі - це не те саме.

Тому так, хочу похвалити мою команду за зусилля. Перший тайм був дуже хорошим. У нас було достатньо енергії, ми могли демонструвати наші вміння.

Але ми знали, що підсядемо в другій половині матчу, і що "Ренн" піде вперед. Це сталося, але нам вдалося їх утримати. Також у нас було кілька хороших шансів після перерви", - цетує Йовічевіча клубна пресслужба.

"Дуже важливо було зіграти на перемогу, щоб перший тайм з цих двох матчів нокаут-фази був вдалим і щоб ми з гарним результатом поїхали до Ренна. Матч дав нам багато інформації, і ми зробимо гарний аналіз", - підсумував хорватський фіхівець.

Огляд матчу "Шахтар" - "Ренн".

Зазначимо, що матч-відповідь пройде 23-го лютого у Франції.