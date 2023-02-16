Головний тренер "Шахтаря" перед матчем Ліги Європи проти "Ренна" заявив, що клуби знаходяться не в рівних умовах.

Сьогодні у Варшаві на стадіоні "Війська Польського" відбудеться перший матч плей-оф Ліги Європи, в якому номінальний господар "Шахтар" прийме "Ренн".

Напередодні поєдинку відбулася традиційна прес-конференція головного тренера "гірників" Ігора Йовічевича, на якій 45-річний хорватський фахівець, зокрема, поскаржився на те, що суперники перебувають не за рівних умов перед грою.

“Це привілей, що ми знаходимося тут, на цьому самому стадіоні у Варшаві. Це означає, що ми пройшли певний позитивний шлях, аби і далі бути в Лізі Європи, знаючи, які команди не потрапили на цю стадію. Наведу один приклад: "Атлетіко" Мадрид.

Або в цьому самому турнірі грає "Барселона". Це доказ того, що стабільність і рух команди зростають, і впевненість так само. І з тими самими мріями, з якими ми почали цей сезон, вони залишаються. І якомога довше ми хочемо побути в цьому турнірі.

Декілька місяців грати в Лізі чемпіонів й Лізі Європи – це дуже велика річ для нас, для нової команди, що зібралася пів року тому. І ми не хочемо зупинятися, а хочемо думати, що неможливе може стати можливим”, - цетує головного тренера "Шахтаря" клубна пресслужба.

“Так, ми не в рівних умовах, але взагалі життя зараз не складається в рівних умовах. Дві країни – Франція та Україна – не є в рівних умовах, і ми це мусимо сприйняти як справжні бійці. Звісно, що в "Ренна" триває чемпіонат, вони в іншому тонусі – чотири дні тому зіграли останній матч. Ми свій останній зіграли 23 листопада проти"Ворскли", і це достатньо багато часу без офіційних поєдинків.

Для нас це буде достатньо невизначена ситуація: з одного боку, маємо відсутність ігрової практики на такому рівні, бо є лише турецькі збори, товариські ігри, з іншого, можемо компенсувати цей гандикап божевільною мотивацією та єдністю, що нас характеризували впродовж останніх пів року. Тож та невизначеність якраз мотивує. Це я називаю "страх".

Журналісти знають, бо я неодноразово говорив про цей страх. Але це не той страх, що блокує, а той, який налаштовує тебе з більшою концентрацією на наступну гру, на опонента, на стрес. І ми це хочемо відчути ще раз завтра”, - наголосив Йовічевіч.

“Ми говоримо про "Ренн", який до чемпіонату світу був однією з найкращих команд у Європі за своєю формою. Це показує сама статистика: вони не програвали 17 матчів поспіль й перебували у верхній частині французького чемпіонату, що входить до топ-5 ліг.

З іншого боку, від мундіалю до сьогодні вони мають маленьку кризу в результатах, де не все виходило так, як вони звикли. Звісно, ми теж хочемо цим скористатися. Однак я два фактори навів – це відсутність нашого тонусу, що ми компенсуватимемо на 100 відсотків мотивацією й бажанням.

Ми тривалий час не грали офіційні матчі, і розпочинати в Лізі Європи – це збільшення мотивації й характеру, аби показати завтра найкращі якості”, – заявив хорват.

Додамо, що початок зустрічі о 19:45.