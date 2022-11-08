У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи

Генеральний директор французького "Ренна" Олів'є Клоарек віддав належне своєму супернику зі стикових матчів Ліги Європи – донецькому "Шахтарю", але при цьому зазначив, що це протистояння – не найпривабливіше для нейтральних убалівалників.
"Трохи особливий жереб, тому що матчі відбудуться за три місяці. В якій формі буде кожна команда – невідомо. Як і "Динамо", "Шахтар" розвивається за дуже специфічних умов. Нам доведеться їхати до Варшави", цитує одного із своїх керівників клубна пресслужба.
"Це не найяскравіша афіша на папері, але це команда, яка звикла до єврокубків і здатна зіграти внічию з "Реалом". "Шахтар" залишається гучним ім'ям у Європі.
У нас є амбіції пройти в наступний раунд, для цього нам знадобиться заповнений стадіон "Руазон-Парк" у матчі-відповіді", - додав Клоарек.
Нагадаємо, матчі цієї стадії турніру пройдуть 16 та 23 лютого 2023 року.