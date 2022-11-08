У керівництві "Ренна" нарікають на те, що "Шахтар" – не "найяскравіша афіша" для уболівальників у Лізі Європи

Генеральний директор французького "Ренна" Олів'є Клоарек віддав належне своєму супернику зі стикових матчів Ліги Європи – донецькому "Шахтарю", але при цьому зазначив, що це протистояння – не найпривабливіше для нейтральних убалівалників.

"Трохи особливий жереб, тому що матчі відбудуться за три місяці. В якій формі буде кожна команда – невідомо. Як і "Динамо", "Шахтар" розвивається за дуже специфічних умов. Нам доведеться їхати до Варшави", цитує одного із своїх керівників клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Це не найяскравіша афіша на папері, але це команда, яка звикла до єврокубків і здатна зіграти внічию з "Реалом". "Шахтар" залишається гучним ім'ям у Європі.

У нас є амбіції пройти в наступний раунд, для цього нам знадобиться заповнений стадіон "Руазон-Парк" у матчі-відповіді", - додав Клоарек.

Нагадаємо, матчі цієї стадії турніру пройдуть 16 та 23 лютого 2023 року.