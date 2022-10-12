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"Шахтар" на останній хвилині втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

"Гірники" зіграли внічию з діючими володарями титулу.

"Шахтар" на останній хвилині втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

"Шахтар" у Варшаві в ролі номінальних господарів у рамках 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав "Реал".

Поєдинок завершився внічию – 1:1.

На гол Олександра Зубкова, забитому на 33 секунді другого тайму, "Реал" відповів голом Антоніо Рюдігера на 95-й хвилині.

У паралельному матчі групи F РБ "Лейпциг" несподівано обіграв у Глазго "Селтік" (2:0) і змістив "гірників" з другого рядка в турнірній таблиці – команди розділяє 1 очко.

Беззаперечне лідерство утримує "Реал", якому все ж таки вдалося в матчі з "Шахтарем" виконати головне завдання – достроково кваліфікуватися у плей-оф турніру.

Не втратив шансів на євровесну і "Селтік", але для цього "кельтам" необхідно у наступному матчі 25 жовтня неодмінно перемагати підопічних Ігора Йовічевича.

Огляд матчу "Шахтар" - "Реал".

Огляд матчу "Селтік" - РБ "Лейпциг".

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