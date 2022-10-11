Гутцайт і Кулеба написали листа до МОК щодо позиції Міжнародної асоціації боксу

Минулого тижня Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування свого попереднього рішення і допустила боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою.

Це рішення викликало обурення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, які написали офіційного листа до МОКу, щоб керівництво міжнародного олімпійського руху відреагувало на те, що робить IBA.