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Гутцайт і Кулеба написали листа до МОК щодо позиції Міжнародної асоціації боксу

Два українські міністри просять олімпійський комітет відреагувати на дії IBA.

Гутцайт і Кулеба написали листа до МОК щодо позиції Міжнародної асоціації боксу
Сергій Бубка, Вадим Гутцайт і Томас Бах
Фото: olympics.com

Минулого тижня Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування свого попереднього рішення і допустила боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою.

Це рішення викликало обурення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, які написали офіційного листа до МОКу, щоб керівництво міжнародного олімпійського руху відреагувало на те, що робить IBA.

Нагадаємо, IBA призупинила членство Федерації боксу України через "втручання держави".

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