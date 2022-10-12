Найсильніший баскетбольний клуб України "Прометей" не візьме участь у Суперлізі сезону-2022/23

Лише 8 колективів візьмуть участь у чоловічій Суперлізі сезону-2022/2023, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

До них не увійшов найсильніший колектив країни "Прометей". Клуб із дніпропетровщини не виконав умови оплати внесків на участь у Суперлізі та зосередиться на виступах у Латвійсько-естонській лізі.

Зазначимо, свої попередні заявки на участь у чемпіонаті клуби мали підтвердити до 10 жовтня включно.

Через фінансову скруту не підтвердив свою участь у чемпіонаті та МБК "Миколаїв".

Однак у вищому дивізіоні Миколаїв все ж таки матиме свого представника – ним став "Ніко-Баскет".

Учасники Суперліги-2022/23: "Будівельник" (Київ), "Дніпро" (Дніпро), "Київ-Баскет" (Київ), "Запоріжжя" (Запоріжжя), "Черкаські Мавпи" (Черкаси), БІПА-Одеська область, "Старий Луцьк-Університет" (Луцьк), "Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ).

Турнір стартує 22 жовтня.