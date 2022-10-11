Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів усіх часів за версією FourFourTwo

Фото: fcdynamo.com Олег Блохін

Авторитетний британський журнал FourFourTwo склав список ста найкращих футболістів усіх часів.

У ньому знайшлося місце і легендарному динамівському форварду Олегу Блохіну. Власнику "Золотого м’яча"–1975 журналісти віддали 52 місце.

"Блохін свого часу був нестримним нападником. Швидкий та технічний, він міг бігти на захисників на повній швидкості, але також був відомий блискучим позиціонуванням у штрафному майданчику.

Блохін був абсолютним лідером матчів у Суперкубку Європи проти великої мюнхенської "Баварії" 1975 року, забивши всі три голи, коли українці виграли 1:0 на виїзді та 2:0 вдома", – сказано у короткій характеристиці від автора матеріалу.

Найкращим гравцем видання назвало аргентинця Ліонеля Мессі із ПСЖ.

На другому місці – не менш легендарний співвітчизник Лео Дієго Марадона, який більшу частину своєї кар’єри захищав кольори "Наполі".

На третій позиції – нападник "Манчестер Юнайтед" – португалець Кріштіану Роналду.

До першої десятки також увійшли: Пеле (Бразилія), Зінедін Зідан (Франція), Йохан Кройфф (Нідерланди), Джордж Бест (Північна Ірландія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Ференц Пушкаш (Угорщина) та Роналдо (Бразилія).