За тиждень-два Усик збирається виїхати до США і розпочати підготовку до бою, – менеджер

Суперника поки що не визначено.

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас поділився планами свого клієнта на найближчу перспективу та ймовірними термінами повернення на ринг.

За словами американця, команда Усика веде переговори з представниками колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО), а також із командою володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

"Усик хоче провести об’єднавчий бій. Сподіваюся, Тайсон ухвалить рішення, і якщо не буде затримок з його боку, ми зустрінемося у лютому.

Ми витратили багато часу на підготовку до другого бою з Джошуа. Нам знадобилося три з половиною чи чотири місяці. Після бою Олександр повернувся до України", – цитує Клімаса vringe.com.

"Нещодавно він повернувся з лінії фронту. Він їздив підтримати солдатів. Ми знаємо, що його країна бореться у справжній війні. Це не бокс. Він має свій фонд. Він допомагає багатьом людям. Він віддає свій обов’язок країні. Ось чому він не може готуватись до бою.

За тиждень-два він збирається виїхати з України до США. Після цього він може розпочати підготовку до бою у лютому", – конкретизував менеджер.

"Я нічого не говоритиму за Ф’юрі. Я не думаю про його команду. У нього є радники, менеджери – нехай вони ведуть свою роботу з ним. Щодо поєдинку з Вайлдером, він обговорювався.

Якщо поєдинок із Ф’юрі ніколи не відбудеться, з ким би хотів побитися Олександр? Він вибрав Вайлдера.

Наразі ведуться переговори і про бій із Ф’юрі. Якщо бій із Ф’юрі нереальний, нам доведеться вирішити, що буде далі. Олександр володіє трьома головними титулами, тому є ймовірність того, що він має побитися з обов’язковим претендентом.

Але більшість рішень зараз має схилятися до бою із Ф’юрі", – додав американець.