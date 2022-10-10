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Павелко відреагував на результати жеребкування відбору Євро-2024

"Не боїмося гучних імен".

Павелко відреагував на результати жеребкування відбору Євро-2024
Андрій Павелко
Фото: uefa.com

За результатами жеребкування відбіркового турніру Євро-2024 збірна України потрапила до досить складної групи, де перші скрипки, як вважають, гратимуть збірні Італії та Англії – фіналісти попереднього чемпіонату Європи.

Проте президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що "синьо-жовті" нікого не бояться, хоч і поважають.

"Я впевнений, що всі вболівальники в захваті від такого жереба. Мої колеги з інших футбольних асоціацій говорять, що це «група смерті». Але я вважаю, що це можливість для наших футболістів і нашої країни показати всьому світу, що ми не боїмося гучних імен і готові дати бій.

Я впевнений, що тільки результати в цій групі покажуть, був цей жереб гарним чи поганим", – цитує свого президента пресслужба УАФ.

"Наші гравці матимуть можливість зустрітися з топсуперниками. Нам пощастило бути в одній групі з двома чинними фіналістами чемпіонату Європи. Це важливий для наших футболістів етап, аби довести собі й усьому світу, що ми здатні грати на рівних із такими супротивниками.

Фото: УАФ

Упевнений, що Мальта та Північна Македонія будуть добрими суперниками як для нас, так і для Італії з Англією. Проте все покаже футбольне поле", – зазначив Павелко.

Раніше свій коментар жеребкуванню дав головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні.

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