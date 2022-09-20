Росія відсторонена від участі в Євро-2024, – Павелко

Росія не візьме участь у жеребкуванні кваліфікації до Євро-2024, а відповідно, не зможе потрапити й на сам турнір, повідомив президент УАФ Андрій Павелко у своєму Facebook.

При цьому очільник українського футболу додав, що УАФ довелося оплатити штраф і прийняти попередження від УЄФА після звернення РФС до організації з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова . РФС звинуватив Петракова у порушенні кодексу поведінки.

Нагадаємо, що жеребкування Євро-2024 пройде 9 жовтня у Франкфурті, а сам турнір – з 14 червня до 14 липня 2024 року у Німеччині.

Раніше Німеччина офіційно вимагала відсторонити Росію та Білорусь від участі в Євро-2024.

Додамо, ФІФА у березні зарахував Росії технічну поразку у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі. Отже, росіяни "пролетіли" поза мундіалю у Катарі.