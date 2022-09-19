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Михайлюк став гравцем "Нью-Йорк Нікс"

Раніше українця відрахували з "Торонто".

"Нью-Йорк Нікс" оголосив про перехід українського атакуючого захисника Святослава Михайлюка.

"Ласкаво просимо в «Нью-Йорк», Свят", – підписала привітання клубна пресслужба в соціальних мережах.

За інформацією джерел, українець погодився на частково гарантований річний контракт.

Святослав залишився без команди у НБА перед стартом Євробаскету-2022, коли "Торонто Репторс" вирішили його відрахувати.

"Нікс" стане для Михайлюка п’ятою командою в НБА з моменту його драфту у 2018 році. Тоді українця обрала не менш легендарна команда "Лос-Анджелес Лейкерс" під 47-м номером драфта.

Минулого сезону в НБА Михайлюк зіграв за "Торонто" 56 матчів, набираючи в них у середньому 4,6 очка і роблячи 1,6 підбора.

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