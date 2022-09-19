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Одноклубник Зінченка встановив рекорд в історії чемпіонатів Англії

Ітан Нванері став наймолодшим гравцем, який виходив на поле в АПЛ.

Одноклубник Зінченка встановив рекорд в історії чемпіонатів Англії
Ітан Нванері
Фото: twitter

Після семи турів Англійської прем’єр-ліги лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка залишився лідером чемпіонату.

У межах восьмого туру АПЛ (матчі сьомого туру були перенесені у зв’язку із жалобою по королеві Єлизаветі II, яка померла) "каноніри" грали на виїзді з "Брентфордом" і здобули велику перемогу – 3:0.

Зазначимо, що на 90+2 хвилині відбулася знаменна подія. Коуч гостей Мікель Артета випустив на поле Ітана Нванері.

Англійський хавбек у віці 15 років і 181 дня став наймолодшим футболістом, який з’явився на полі в історії чемпіонатів Англії.

Нванері побив встановлений у 2019 році рекорд півзахисника Гарві Елліотта, який зіграв за "Фулгем" у Прем’єр-лізі у віці 16 років і 30 днів.

Додамо, що Зінченко в цьому історичному матчі участі не грав через травму, яка не дозволить українцеві взяти участь у матчах за збірну проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня) у межах Ліги націй.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Арсенал".

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