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"Евертон" із Миколенком в основі нарешті здобув першу перемогу в чемпіонаті АПЛ

"Іриски" здобули перемогу над "Вест Гемом".

"Евертон" із Миколенком в основі нарешті здобув першу перемогу в чемпіонаті АПЛ
Френк Лемпард дякує автору єдиного голу
Фото: EPA/UPG

Уболівальникам "Евертона" українця Віталія Миколенка довелося у нинішньому чемпіонаті АПЛ чекати семи турів до першої перемоги своєї команди, доки в гості до "ірисок" не приїхав колишній клуб Андрія Ярмоленка – "Вест Гем".

Команда Френка Лемпарда святкувала успіх завдяки результативному удару Ніла Мопе на 53-й хвилині зустрічі – 1:0.

Миколенко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч.

Завдяки цій перемозі "Евертон" із сімома очками піднявся на 13-те місце в турнірній таблиці, а "Вест Гем" знаходиться в зоні вильоту на 18-й позиції, маючи у своєму активі чотири бали.

Огляд матчу "Евертон" – "Вест Гем".

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