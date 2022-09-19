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Німеччина офіційно вимагає відсторонити Росію та Білорусь від участі в Євро-2024

А також закликає не допускати чиновників з цих країн до органів спортивних організацій.

Німеччина офіційно вимагає відсторонити Росію та Білорусь від участі в Євро-2024
Ненсі Фезер
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала не допускати Росію та Білорусь до матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Зазначимо, відомство Фезер займається кураторством спорту в країні з огляду на те, що саме німці будуть господарями майбутнього Євро.

Фезер виклала свою позицію у листі на адресу президента УЄФА Александера Чеферіна.

"Не тільки Росію, котра веде агресивну війну, що порушує міжнародне право, а й Білорусь як ключового шанувальника російського керівництва потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів і турнірів.

Футбол повинен виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти цієї форми порушення прав людини", – цитує міністра spiegel.de.

"Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати або представляти себе будь-яким іншим чином. Також слід усунути російських і білоруських чиновників від впливових органів міжнародних спортивних асоціацій", – стверджує Фезер.

Нагадаємо, що жеребкування відбору Євро-2024 пройде 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.

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