Удар Адама Д’юрчо зі штрафного було проблематично відбити.

У другому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" програло АЕКу – 0:1.

Безпорадність гравців української команди у цьому матчі дещо скрасив для нейтральних уболівальників чудовий гол Адама Д’юрчо, забитий угорцем зі штрафного.

Навіть політ і думки, і тіла голкіпера киян Дениса Бойка не врятували команду від пропущеного гола.

УЄФА відзначив удар 31-річного форварда кіпрської команди, включивши його до номінації на автора найкращого гола тижня Ліги Європи, повідомляє пресслужба організації.

Крім того, на нагороду претендують:

Андер Гевара ("Реал Сосьєдад" у матчі з "Омонією" – 2:1);

Ірван Кахведжі ("Фенербахче" у зустрічі з "Ренном" – 2:2);

Хоакін ("Бетіс" у поєдинку з "Лудогірцем" – 3:2). Four great goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken | #UELGOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 15, 2022

До речі, останній встановив новий рекорд турніру: в 41 рік і 56 днів став найвіковішим автором гола.

41 - @joaquinarte 🇪🇸 (41 years, 56 days) has become the older player to score in UEFA Cup/@EuropaLeague history (since 1971/72), overpassing Daniel Hestad 🇳🇴, who netted with Molde in November 2015 aged at 40 years and 98 days. Long-lived. #UEL pic.twitter.com/EamP3sJXny — OptaJose (@OptaJose) September 15, 2022

Незважаючи на вік, іспанець регулярно з’являється на полі і навіть виходить в основі. Минулого сезону ветеран набігав 1207 хвилин та забив два голи у всіх турнірах.