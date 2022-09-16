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Гол у ворота "Динамо" претендує на найкращий гол тижня у Лізі Європи

Удар Адама Д’юрчо зі штрафного було проблематично відбити.

Гол у ворота "Динамо" претендує на найкращий гол тижня у Лізі Європи
Адам Д'юрчо
Фото: УЄФА

У другому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" програло АЕКу – 0:1.

Безпорадність гравців української команди у цьому матчі дещо скрасив для нейтральних уболівальників чудовий гол Адама Д’юрчо, забитий угорцем зі штрафного.

Навіть політ і думки, і тіла голкіпера киян Дениса Бойка не врятували команду від пропущеного гола.

УЄФА відзначив удар 31-річного форварда кіпрської команди, включивши його до номінації на автора найкращого гола тижня Ліги Європи, повідомляє пресслужба організації.

Крім того, на нагороду претендують:

  • Андер Гевара ("Реал Сосьєдад" у матчі з "Омонією" – 2:1);
  • Ірван Кахведжі ("Фенербахче" у зустрічі з "Ренном" – 2:2);
  • Хоакін ("Бетіс" у поєдинку з "Лудогірцем" – 3:2).

До речі, останній встановив новий рекорд турніру: в 41 рік і 56 днів став найвіковішим автором гола.

Незважаючи на вік, іспанець регулярно з’являється на полі і навіть виходить в основі. Минулого сезону ветеран набігав 1207 хвилин та забив два голи у всіх турнірах.

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