Перед відбірковими матчами ЧС-2022 збірна України втратила ще трьох футболістів

Напередодні збірна України з футболу зібралася для підготовки до жовтневих відбіркових матчів до Чемпіонату світу-2022.

В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков розповів про кадрові проблеми.

"Серйозні кадрові втрати, без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко, сьогодні його обстежили - привідний м'яз. Не знаю, скільки потрібно часу на відновлення. З Буяльським я попрощався буквально пів години тому. Зробили МРТ - два тижні, теж надрив привідного м'яза. Дениса Бойка не буде через сімейні обставини", - заявив Петраков на пресконференції.

Раніше повідомляли, що збірній через травму не допоможе гравець "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко.

Крім того, Петраков вирішив не викликати на жовтневі матчі півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського.

Нагадаємо, що збірна України у відборі на ЧС-2022 зустрінеться 9 жовтня на виїзді з Фінляндією, після цього 12 жовтня зіграє вдома з Боснією і Герцеговиною.