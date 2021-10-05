Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
ГоловнаСпорт

Перед відбірковими матчами ЧС-2022 збірна України втратила ще трьох футболістів

У нашої національної команди кадрові проблеми.

Перед відбірковими матчами ЧС-2022 збірна України втратила ще трьох футболістів
Збірна України
Фото: Павло Кубанов

Напередодні збірна України з футболу зібралася для підготовки до жовтневих відбіркових матчів до Чемпіонату світу-2022.

В.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков розповів про кадрові проблеми.

"Серйозні кадрові втрати, без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко, сьогодні його обстежили - привідний м'яз. Не знаю, скільки потрібно часу на відновлення. З Буяльським я попрощався буквально пів години тому. Зробили МРТ - два тижні, теж надрив привідного м'яза. Дениса Бойка не буде через сімейні обставини", - заявив Петраков на пресконференції.

Раніше повідомляли, що збірній через травму не допоможе гравець "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко.

Крім того, Петраков вирішив не викликати на жовтневі матчі півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського.

Нагадаємо, що збірна України у відборі на ЧС-2022 зустрінеться 9 жовтня на виїзді з Фінляндією, після цього 12 жовтня зіграє вдома з Боснією і Герцеговиною.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також