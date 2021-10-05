Перший бій Джастіна Торнтона в промоушні виявився фатальним для нього.

Фото: Twitter Джастін Торнтон

Кулачний боєць промоушну Bare Knuckle Джастін Торнтон помер після поразки нокаутом на турнірі BKFC 20, який відбувся 20 серпня в Міссісіпі (США), повідомляє isport.ua.

Бій Торнтона з Діллоном Клеклером тривав лише 19 секунд.

"Сьогодні ми були дуже засмучені, дізнавшись про смерть одного з наших бійців Джастіна Торнтона, який виступав на BKFC 20. Висловлюємо наші найглибші співчуття його родині та близьким", - заявив глава промоушну Девід Фельдман.

Варто зазначити, що для Торнтона цей бій був дебютним у промоушні.