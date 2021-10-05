Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
У мережі виставили на продаж персональні дані 1,5 млрд користувачів Facebook, - ЗМІ
У мережі виставили на продаж персональні дані 1,5 млрд користувачів Facebook, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
«Трускавець». Версія 2
«Трускавець». Версія 2
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
ГоловнаСпорт

Кулачний боєць помер після поразки нокаутом

Перший бій Джастіна Торнтона в промоушні виявився фатальним для нього.

Джастін Торнтон
Фото: Twitter
Джастін Торнтон

Кулачний боєць промоушну Bare Knuckle Джастін Торнтон помер після поразки нокаутом на турнірі BKFC 20, який відбувся 20 серпня в Міссісіпі (США), повідомляє isport.ua.

Бій Торнтона з Діллоном Клеклером тривав лише 19 секунд.

"Сьогодні ми були дуже засмучені, дізнавшись про смерть одного з наших бійців Джастіна Торнтона, який виступав на BKFC 20. Висловлюємо наші найглибші співчуття його родині та близьким", - заявив глава промоушну Девід Фельдман.

Варто зазначити, що для Торнтона цей бій був дебютним у промоушні.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також