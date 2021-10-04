Фанати одеського "Чорноморця" відзначилися ще однією провокаційною акцією, яка була проведена під час матчу 10-го туру УПЛ проти "Колоса" (1:2), який проходив у Ковалівці.
Гостьові ультрас вивісили на трибуні образливий банер "Ми - Одеса, ви - лайно", адресований своїй команді.
При цьому перша буква останнього слова була стилізована під "Dинамо".
Фанатам не подобається обраний вектор розвитку одеського клубу, при якому кістяк команди складають орендовані футболісти київського "Динамо".
"Чорноморець" займає передостаннє місце в турнірній таблиці першості України.
Раніше на автобус "Чорноморця" була здійснена чергова спроба нападу.