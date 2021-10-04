Фанати одеського "Чорноморця" відзначилися ще однією провокаційною акцією, яка була проведена під час матчу 10-го туру УПЛ проти "Колоса" (1:2), який проходив у Ковалівці.

Гостьові ультрас вивісили на трибуні образливий банер "Ми - Одеса, ви - лайно", адресований своїй команді.

При цьому перша буква останнього слова була стилізована під "Dинамо".

Фото: twitter

Фанатам не подобається обраний вектор розвитку одеського клубу, при якому кістяк команди складають орендовані футболісти київського "Динамо".

"Чорноморець" займає передостаннє місце в турнірній таблиці першості України.

Раніше на автобус "Чорноморця" була здійснена чергова спроба нападу.