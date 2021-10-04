Румунський фахівець не міг його не бачити.

Незважаючи на незрозумілу гру в очному протистоянні з "Шахтарем" (0:0), "Динамо" залишилося лідером чемпіонату України.

Зазначимо, що до протистояння з головним тренером "Динамо" Мірчі Луческу київських фанів долучилися їхні донецькі колеги, які досі не можуть пробачити румунському фахівцеві перехід у стан головних суперників.

Фото: iSport.ua

На одній з трибун НСК "Олімпійський" під час матчу був банер з написом "Луческу - Іуда Іскаріот".

Нагадаємо, що Мірча очолив "Динамо" влітку 2020 року, вигравши за сезон Чемпіонат, Кубок і Суперкубок України. До цього Луческу пропрацював у "Шахтарі" 12 років.