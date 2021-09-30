Незважаючи на невдачі в Лізі чемпіонів, "Шахтар" найкращий у турнірі за точністю пасів

Слідом за "Шахтарем" у топ-5 рейтингу розташувалися "Челсі" і "Баварія" (по 90%), а також "Парі Сен-Жермен" і "Барселона" (по 89,5%).

Фото: EPA/UPG "Шахтар"

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" є найкращою командою нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів за точністю виконуваних передач, повідомляє sport.ua.

Згідно зі статистикою УЄФА, середній показник точності пасів "гірників" у турнірі складає 91%, що є найвищою цифрою серед усіх команд-учасниць.

Слідом за "Шахтарем" у топ-5 рейтингу розташувалися "Челсі" і "Баварія" (по 90%), а також "Парі Сен-Жермен" і "Барселона" (по 89,5%).

Нагадаємо, після двох зіграних поєдинків "Шахтар" має одне очко, займаючи четверте місце у групі.