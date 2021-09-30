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Дебютний гол Мессі за ПСЖ серед номінантів на приз найкращого в другому турі Ліги чемпіонів

У Лео гідні конкуренти.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Після завершення другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА визначив коло претендентів на приз за найкращий гол тижня.

Усього в 16 поєдинках було забито 42 голи.

У квартет номінантів потрапили гол нападника ПСЖ Ліонеля Мессі в матчі проти "Манчестера Сіті" (2:0), переможний снайперський постріл у "дев'ятку" гравця "Шерифа" Себастьєна Тілля у ворота мадридського "Реала" (2:1), гол захисника "Манчестера Юнайтед" Алекса Теллеса, який допоміг "червоним дияволам" повернутися в гру в протистоянні з "Вільярреалом" (2:1), і точний удар Антуана Грізманна в поєдинку проти "Мілана" (2:1).

Григорій МухінГригорій Мухін
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