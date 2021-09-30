Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Після завершення другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА визначив коло претендентів на приз за найкращий гол тижня.

Усього в 16 поєдинках було забито 42 голи.

У квартет номінантів потрапили гол нападника ПСЖ Ліонеля Мессі в матчі проти "Манчестера Сіті" (2:0), переможний снайперський постріл у "дев'ятку" гравця "Шерифа" Себастьєна Тілля у ворота мадридського "Реала" (2:1), гол захисника "Манчестера Юнайтед" Алекса Теллеса, який допоміг "червоним дияволам" повернутися в гру в протистоянні з "Вільярреалом" (2:1), і точний удар Антуана Грізманна в поєдинку проти "Мілана" (2:1).