​Зеленський назвав заявку України на Євробаскет-2025 державним пріоритетом

"Такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю".

Президент Володимир Зеленський особисто поручився, що Україна виконає всі вимоги ФІБА для проведення Євробаскету в 2025 році.

Про це повідомила пресслужба президента.

У середу, 29 вересня, Зеленський мав зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем, на якій обговорювалася подана Україною заявка.

"Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.

Зі свого боку президент ФІБА Європа подякував Володимиру Зеленському за ініціативу стосовно того, щоб Україна претендувала на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році, та наголосив, що це дуже надихнуло Федерацію баскетболу України.

"Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації", - сказав Демірель.

Нагадаємо, що раніше цього місяця ФІБА оголосила шість країн, які претендуватимуть на проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2025 році. Україна боротиметься за право провести турнір разом із Кіпром, Фінляндією, Латвією, Угорщиною та Росією.

42-й чемпіонат Європи пройде в вересні 2025 року в чотирьох країнах - за системою, яку вперше було запроваджено ФІБА в 2015 році. Одна з чотирьох країн-господарок прийматиме і фінальну стадію - плей-оф та медальні матчі Євробаскета.

Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.

Україна мала приймати Євробаскет в 2015 році, ігри збирались проводити у Києві, Дніпропетровську (зараз - Дніпро), Донецьку, Харкові, Львові та Одесі.

Через російську агресію і відсутність державного фінансування будівництво спортивних багатофункціональних арен припинили, тому чемпіонат у України забрали. У підсумку ігри приймали Хорватія, Франція, Німеччина і Латвія.