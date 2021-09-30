"Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі", – Разумков розповів про розбіжності в поглядах із Зеленським

Голова парламенту зазначив, що не піде в опозицію до президента в разі втрати посади.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що не збирається бути в опозиції до президента Володимира Зеленського в разі відставки зі своєї посади.

За його словами, не можна собі дозволити, якщо хочеш працювати на державу, "бути в опозиції лише для того, щоб просто комусь зробити погано або як маленька дитина образитися і сказати – все, я буду все критикувати і добре, і погане". Про це Разумков розповів у інтерв'ю "Українській правді".

Голова Верховної Ради зазначив, що і зараз може бути внутрішньою опозицією, якщо в нього виникає дисонанс. Зеленський на розбіжності в думках з Разумковим, за словами останнього, реагує по-різному.

"Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії", – зазначив він.

На запитання журналіста про те, чи доходило до підвищених тонів, Разумков відповів ствердно: "І таке було, але не критично, назвемо це так".

Коментуючи інформацію про можливу підготовку своєї відставки, голова парламенту заявив, що зараз жодних підписних листів немає.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі".