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СБУ перехопила телефонні розмови щодо масштабних фальсифікацій на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО

Мешканці тимчасово окупованих територій проігнорували голосування, але російські куратори «намалювали» в ОРДЛО високу явку.

СБУ перехопила телефонні розмови щодо масштабних фальсифікацій на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО
Фото: РИА Новости

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на недавніх виборах до Державної думи Російської Федерації.

За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували голосування, але російські куратори «намалювали» в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії «Единая Россия».

Співробітники спецслужби встановили, що автобуси, які возили так званих «виборців» з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали «потрібну» картину у ЗМІ.

За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані «залежних бюджетників» та вводили їхні дані у систему без особистої участі «виборців».

«Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити «явку» лише у приблизно 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів. За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута російськими кураторами», - сказано в повідомленні.

В українській спецслужбі додали, що незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій.

У СБУ нагадали, що у «наспіх» виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка у такому документі також не вказується. То ж видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

Як повідомляли, СБУ відкрила провадження за фактом виборів у Держдуму Росії в окупованому Криму. Також СБУ надала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Також СБУ надала Раді нацбезпеки та оборони матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мова про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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