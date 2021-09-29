Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
ГоловнаПолітика

Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму

Рішення ухвалено на засіданні 29 вересня.

Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 29 вересня затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, «Кримська платформа» - це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - наголосив голова уряду.

Ухвалений Кабміном план передбачає здійснення систематичного моніторингу та документування порушень Росією як державою-окупантом, прав і свобод людини й законних інтересів громадян України та юридичних осіб в окупованому Криму, а також гуманітарного права, зокрема зміни державою-окупантом демографічного складу населення тимчасово окупованих територій.

Також план передбачає створення держустанови "Український національний центр розвитку миру" для збору доказової бази порушень Росії, пов'язаних з окупацією і збройною агресією; ведення обліку завданих державі, а також фізичним та юридичним особам збитків унаслідок збройної агресії Росії.

План передбачає також низку заходів, які необхідно буде реалізувати після ухвалення закону "Про засади державної політики перехідного періоду".

Нагадаємо, 24 березня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також