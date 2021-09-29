Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму

Кабінет Міністрів на засіданні 29 вересня затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, «Кримська платформа» - це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - наголосив голова уряду.

Ухвалений Кабміном план передбачає здійснення систематичного моніторингу та документування порушень Росією як державою-окупантом, прав і свобод людини й законних інтересів громадян України та юридичних осіб в окупованому Криму, а також гуманітарного права, зокрема зміни державою-окупантом демографічного складу населення тимчасово окупованих територій.

Також план передбачає створення держустанови "Український національний центр розвитку миру" для збору доказової бази порушень Росії, пов'язаних з окупацією і збройною агресією; ведення обліку завданих державі, а також фізичним та юридичним особам збитків унаслідок збройної агресії Росії.

План передбачає також низку заходів, які необхідно буде реалізувати після ухвалення закону "Про засади державної політики перехідного періоду".

Нагадаємо, 24 березня президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".