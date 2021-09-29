Кулеба: Зеленський вестиме розмову з Путіним з наступальних позицій

Українська сторона продовжує працювати над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Для російського лідера це буде складна розмова.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, мета української сторони - це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

"Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський вестиме її з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші "червоні лінії" та жорстко захищатиме національні інтереси України", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Зеленський не чекає "доброї волі" Путіна, а нав’язує власний порядок денний переговорів.

"Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу та Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією Нормандського саміту та загалом створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні переговори щодо припинення агресії", - повідомив Кулеба.

За його словами, переговори Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня у Києві "надали новий поштовх динаміці у нормандському форматі".

"Саме після них ми розпочали новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки нормандського саміту та хочемо провести його ще за участі Ангели Меркель", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

У Кремлі відповіли, що зустрічі не буде, якщо Україна наполягатиме на обговоренні Криму.