СБУ завершила розслідування у справі Семенченка

Служба безпеки України завершила розслідування у справі колишнього депутата Верховної Ради Семена Семенченка. Його та ще вісьмох осіб збираються судити за створення приватної військової компанії.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Їм інкримінують ч.2, ч.3 ст.260 (створення незаконних воєнізованих формувань); ч.2 ст.258 (терористичний акт); ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю); ч.2 ст.333 (контрабанда товарів, що підлягають державному експортному контролю). За версією СБУ, усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до цих злочинів.

Підозрюваним відкрили матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту, де він перебуває досі.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Конкретно Семенченку спочатку інкримінували ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу. На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.